Пациент скорой ударом костыля отправил в больницу фельдшера, которая приехала ему на помощь

По информации ivbg.ru, 18 января около 18:00 в центр оперативного управления сообщили о том, что в машине скорой помощи на проспекте Народного Ополчения сработала кнопка тревожной сигнализации.
Прибыв на место, сотрудники Росгвардии установили, что у мужчины, к которому приехала скорая, произошел конфликт с фельдшером. В результате пациент нанес женщине удар костылем по голове.
Агрессора задержали и для выяснения обстоятельств доставили в ближайший отдел полиции. Пострадавшую медицинскую работницу пришлось госпитализировать.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, в скорую помощь позвонила 50-летняя жительница Санкт-Петербурга. Она сообщила, что обнаружила дома без сознания свою 16-летнюю дочь. Прибывшие на место...
16.05.2022 4873