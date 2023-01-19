Пациент скорой ударом костыля отправил в больницу фельдшера, которая приехала ему на помощь

По информации ivbg.ru, 18 января около 18:00 в центр оперативного управления сообщили о том, что в машине скорой помощи на проспекте Народного Ополчения сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на место, сотрудники Росгвардии установили, что у мужчины, к которому приехала скорая, произошел конфликт с фельдшером. В результате пациент нанес женщине удар костылем по голове.

Агрессора задержали и для выяснения обстоятельств доставили в ближайший отдел полиции. Пострадавшую медицинскую работницу пришлось госпитализировать.