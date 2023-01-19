Юноша напал с газовым баллончиком на курьера в попытке украсть iPhone в Петербурге. Оба – в больнице

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 17-летний подросток подозревается в попытке кражи iPhone у курьера в Санкт-Петербурге.

Молодой человек распылил содержимое газового баллончика в лицо 23-летнему доставщику и попытался скрыться с гаджетом, но тот сумел его остановить. После схватки курьера увезли в НИИ Скорой помощи.

Врачи диагностировали у жертвы нападения закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Нападавший также находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

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