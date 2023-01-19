СМИ: собственники дома в Кудрово не хотят ждать решения суда, развязывают конфликт и нарушают закон

В Кудрово Всеволожского района разворачивается скандальная история вокруг самого большого в Европе дома по адресу: ул. Областная, 1. Конфликт между управляющей компанией «Капитал-Комфорт» и недавно созданным ТСЖ получил развитие 19 января.

В социальных сетях пишут:

«На Областной 1 происходит ситуация из разряда 90е! Нашего председателя ТСЖ душат и избивают! Бывшая УК Капитал-Комфорт портит наше общедомовое имущество! Так же они (охрана бывшей УК) оказывают сопротивление полиции и это всё происходит средь бела дня! Просим Вас о содействии!»

Однако, как сообщает online47.ru, многоквартирный дом находится в управлении ООО «УК «Капитал-Комфорт» на основании договора, заключенного по итогам открытого конкурса, и включен в реестр лицензий многоквартирных домов Ленинградской области. А создание и регистрация ТСЖ не влечет автоматическую передачу МКД в управление этому ТСЖ, даже если с этим согласно большинство собственников.

На момент подготовки публикации по делу управления этим многоквартирным домом идет арбитражный процесс. Пока он идет, обязанность управлять МКД согласно закону лежит на УК «Капитал-Комфорт». А собственники, создавшие ТСЖ, просто не могут дождаться окончания процессов, которые необходимы для установления прав и обязанностей по управлению домом, при этом нарушая закон.

«В ближайшие месяцы УК «Капитал-Комфорт» правомерно осуществляет деятельность по управлению. А представители ТСЖ действуют неправомерно. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по ст. 330 УК РФ (самоуправство). Меры реагирования уже принимали, сейчас организовали проведение проверки. Правоохранительные органы выдвинулись в адрес для локализации ситуации, привлечения виновных к ответственности», – сообщили online47.ru источники в правительстве

В администрации Ленинградской области убеждены, что подобные споры должны решаться только в соответствии с законом.