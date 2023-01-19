В Ленобласти создается единая диспетчерская служба по приему заявок по обслуживанию жилья

В пилотном режиме служба заработает в Гатчинском районе.
Концепцию единой дежурно-диспетчерской службы представил Михаил Василенко, глава Госжилнадзора. Его ведомство как раз контролирует работу всех УК, ТСЖ региона.
Пилотным выбран Гатчинский район, если опыт ЕДДС окажется полезным, его распространят на другие районы и расширят спектр принимаемых обращений. Также планируется разработать мобильное приложение.
Напомним, куда звонить, если возникли аварийные ситуации в быту:
— Газовая служба. Телефон: 04 (со стационарных), 104 (с мобильных устройств).
— Единая дежурная диспетчерская служба Ленинградской области: 8(812)456-11-88;
— Государственное унитарное предприятие «Водоканал Ленинградской области». Телефон аварийно-диспетчерской службы: 8 (812) 409-00-01. Горячая линия (контакт-центр): 8 (812) 409-00-02.
— ОАО «Ленинградская областная электросетевая компания». Горячая линия: 8-800-550-47-48. Центральный аппарат: +7 (812) 334 47 47
— ПАО “Ленэнерго”. Телефон горячей линии по вопросам отключения электроэнергии: 8 (800) 700-14-71.
— Дежурно-диспетчерская служба Ленобласти по вопросам ТЭК и ЖКХ. Телефон: 8 (812) 308-00-11.