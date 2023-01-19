В Ленобласти создается единая диспетчерская служба по приему заявок по обслуживанию жилья

В пилотном режиме служба заработает в Гатчинском районе.

Концепцию единой дежурно-диспетчерской службы представил Михаил Василенко, глава Госжилнадзора. Его ведомство как раз контролирует работу всех УК, ТСЖ региона.

«Единая служба должна объединить ресурсоснабжающие организации и управляющие компании. Она позволит видеть все аварийные ситуации в домах, качество и срок их устранения. На основе этих данных можно будет проанализировать, где жилье и инфраструктурные объекты больше нуждаются в капремонте, учесть эти расходы и проанализировать эффективность работы компаний», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Пилотным выбран Гатчинский район, если опыт ЕДДС окажется полезным, его распространят на другие районы и расширят спектр принимаемых обращений. Также планируется разработать мобильное приложение.

Напомним, куда звонить, если возникли аварийные ситуации в быту:

— Газовая служба. Телефон: 04 (со стационарных), 104 (с мобильных устройств).

— Единая дежурная диспетчерская служба Ленинградской области: 8(812)456-11-88;

— Государственное унитарное предприятие «Водоканал Ленинградской области». Телефон аварийно-диспетчерской службы: 8 (812) 409-00-01. Горячая линия (контакт-центр): 8 (812) 409-00-02.

— ОАО «Ленинградская областная электросетевая компания». Горячая линия: 8-800-550-47-48. Центральный аппарат: +7 (812) 334 47 47

— ПАО “Ленэнерго”. Телефон горячей линии по вопросам отключения электроэнергии: 8 (800) 700-14-71.

— Дежурно-диспетчерская служба Ленобласти по вопросам ТЭК и ЖКХ. Телефон: 8 (812) 308-00-11.