Михаил Ильин: хозяйственный спор вокруг управления многоквартирным домом в Кудрово приобрел противоправные формы

Как сообщал ivbg.ru, в Кудрово Всеволожского района разворачивается скандальная история вокруг самого большого в Европе дома по адресу: ул. Областная, 1. Конфликт между управляющей компанией «Капитал-Комфорт» и недавно созданным ТСЖ получил развитие 19 января.

Ситуацию прокомментировал вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин. По его мнению, хозяйственный спор вокруг управления многоквартирным домом на Областной улице в Кудрово приобрел противоправные формы.

«Мной направлено обращение в ГУ МВД России по СПб и ЛО и в прокуратуру Ленобласти с просьбой о контроле за ситуацией для пресечения противоправных действий», – заявил Михаил Ильин

Вице-губернатор подчеркнул, что вопрос о смене способа управления многоквартирным домом должен решаться в соответствии с законом.

«Рассмотрение заявления ТСЖ «Областная 1» об исключении дома из реестра лицензий ООО «УК «Капитал-Комфорт» было приостановлено до 26.01.2023. До тех пор никакая иная организация не вправе осуществлять деятельность по управлению в этом многоквартирном доме», – заключил Михаил Ильин