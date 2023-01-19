В Кировском районе налаживают работу бригад скорой помощи

На заседании комиссии по здравоохранению областного ЗакСобрания снова был поднят вопрос качества работы скорой помощи в Кировском районе.

Как напомнили в пресс-службе Законодательного Собрания Ленобласти, данная тема уже поднималась три месяца назад по инициативе Михаила Коломыцева и Андрея Гардашникова. И вызвано это было множеством жалоб местных жителей на время прибытия скорой медицинской помощи. Областной парламент взял проблему на контроль и поручил профильным ведомствам предоставить план ее решения.

Основной причиной острой ситуации является дефицит кадров. За эти три месяца ситуацию удалось наладить: в Кировском районе теперь работают 10 бригад скорой, что уже соответствует регламенту — одна карета на 10 тысяч населения.

В план поэтапного решения проблемы также включены следующие меры: активный поиск и привлечение медперсонала, включая целевые наборы студентов в профильные ВУЗы и профориентационную работу в школах; материальные меры поддержки медицинского персонала; профессиональная переподготовка для врачей; организация учебной комнаты в Кировском отделении СМП и приобретение учебных манекенов; ежедневный контроль и экспертиза качества скорой помощи в районе.

Этот декабрь показал, что жалоб стало меньше, несмотря на эпидемию гриппа. Хотя проблемы еще остаются. Михаил Коломыцев напомнил, что летом Кировский район вырастет в два раза за счет владельцев участков в местных садоводствах. И тогда десяти карет скорой помощи снова станет мало. Комиссией было принято решение подключить к проработке этого вопроса коллег из Санкт-Петербурга.

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Службы экстренного вызова

— Пожарная охрана. Телефон: 01 (со стационарных), 101 (с мобильных устройств).

— Полиция. Телефон: 02 (со стационарных), 102 (с мобильных устройств).

— Скорая медицинская помощь. Телефон: 03 (со стационарных), 103 (с мобильных устройств). Более подробно о вызове «Скорой» можно прочитать в нашем материале.

— Единая служба спасения. Телефоны: 060 (со стационарных), 112 (с мобильных устройств). Вызвать помощь по номеру 112 можно при отсутствии на счету средств и заблокированной сим-карте. Операторы Службы-112 также принимают вызовы от жителей Ленобласти по временному номеру: 8 (812) 456-11-12.