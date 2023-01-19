В Центральном районе Петербурга один из жителей выгуливал поросенка

Прогулку очевидцы запечатлели на видео.

Как сообщают “Невские Новости”, аномальное потепление сыграло неприятную шутку, превратив снежные сугробы в грязные лужи и слякоть. Бездействие со стороны коммунальщиков только усугубляет ситуацию, превращая все это в настоящее болото.

19 января свинья оценила состояние городских дорог. Видео с прогулки питомца опубликовали в популярные соцсети.

Население Северной столицы возмущает халатность коммунальных служб в организации зимней уборки, особенно если это касается памятных мест.

Так накануне 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда сквер Блокадников в Выборгском районе после очистки от снега покрылся наледью и грязным месивом. В итоге пройти по дорожкам без риска оказалось проблематично, что вызвало у местных жителей справедливый гнев.

Ранее стало известно, что в Ленобласти создается единая диспетчерская служба по приему заявок по обслуживанию жилья.