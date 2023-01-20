Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме представили законопроект с призывом запретить работу коллекторских агентств в России.

Законопроект, копия которого имеется в распоряжении RT, предусматривает внесение изменений в статью 5 закона «О потребительском кредите (займе)». Также предлагается признать утратившим силу ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Авторы законопроекта рассчитывают, что принятие законопроекта не только защитит права и законные интересы граждан, оказавшихся в трудном финансовом положении, но и позволит высвободить большое количество людей, способных заняться производительным трудом.