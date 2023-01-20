Прием заявок на отсрочку для IT-специалистов от весеннего призыва начнется с 23 января

Прием заявок на отсрочку для сотрудников IT-компаний в рамках весеннего призыва начнется с 23 января, сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ.

Заявку можно подать через портал «Госуслуги». Информацию о себе теперь сможет заполнить сам сотрудник.

Уточняется, что сотрудникам нужно успеть подать заявления с 23 января по 6 февраля через «Госуслуги». После чего работодатель увидит их в своем личном кабинете на портале. Если сотрудник не имеет личного кабинета или не отправил свои данные, то организация может внести его в список самостоятельно.