Турпоток россиян на Мальдивы и в Таджикистан вырос в два раза

За девять месяцев прошлого года россияне совершили на Мальдивы порядка 80 тысяч турпоездок.

О том, что из-за санкций в 2022 году на Мальдивы прибыло на 7% меньше граждан России, но в сравнении с 2019 годом турпоток увеличился в два раза, сообщает издание РБК.

Отмечается, что показатели турпотока на Мальдивы и в Таджикистан увеличились в 2 раза по сравнению с допандемийным периодом. Всего с января по сентябрь прошлого года российские туристы приобрели на Мальдивы 79,1 путевок. В 2019 году было куплено 38000 поездок.

В 2022 году также вырос турпоток в Египет. За 9 месяцев раскупили 578000 путевок. Тогда как в 2019 году было совершено лишь 17000 перелетов. Но это связано с ограничением авиасообщения с Египтом в 2015 году.

Так, лидером в туризме в 2022 году стал Таджикистан, куда было оформлено 188000 путевок. Для сравнения: в 2019 году российские туристы купили лишь 104000 поездки. В 2022 году россияне также остановили свой выбор на Узбекистане, приобретя 241000 путевок, а также Киргизии, оплатив 305000 поездок.

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Рост турпотока на Мальдивы объясняется ранним открытием авиасообщений после начала пандемии коронавирусной инфекции и упрощением въезда для туристов из России. Важную роль играют прямые рейсы на Мальдивы. Поездки в страны постсоветского пространства стали частыми не из-за туризма, а в частных целях. Дело в том, что многие россияне летали для получения банковских карт Visa и Mastercard.