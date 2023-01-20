Размер маткапитала на первого ребенка увеличится с 1 февраля

Размер материнского капитала на первого ребенка в России с 1 февраля составит 587 тыс. рублей, на второго-775 тыс. рублей.

В России с 1 февраля будет увеличен размер материнского капитала и других социальных выплат, сообщается в официальном Telegram-канале Министерства финансов страны.

По информации ведомства, выплаты на первого ребенка составят 587 тыс. рублей, а на второго — около 775 тыс. рублей.

Также уточняется, что более 40 мер социальной поддержки будут проиндексированы с этой даты на 11,9%. В частности, подлежат индексации пособия инвалидам, чернобыльцам, ветеранам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и ежемесячное страховое пособие. На эти цели государство планирует выделить в общей сложности 152,4 млрд. рублей.