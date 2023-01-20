Госдума отклонила пять проектов о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам

Российские парламентарии в ходе пленарного заседания отклонили поступившие на рассмотрение инициативы о повышении пенсий работающим пенсионерам.

Так, накануне депутаты не поддержали инициативу партии ЛДПР, которая была внесена в 2021 году. Идея предполагала индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам.

Не получило одобрения и предложение члена комитета Госдумы по бюджету Оксаны Дмитриевой. Она выступала за увеличение пенсий по старости работающим пенсионерам за 2016-2022 гг. Аналогичный проект был и у фракции КПРФ, он также отклонен.

В правительстве не поддержали законопроекты, поскольку изменения потребуют дополнительных расходов из бюджетных средств. Кроме того, в своих проектах авторы не указали источники финансирования и «порядок исполнения новых видов расходных обязательств». Об этом пишет РИА «Новости».