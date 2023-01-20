Два пакета с наркотиками найдены в лесу Ломоносовского района

По информации ivbg.ru, 19 января опергруппа обнаружила два пакета с неизвестным веществом в лесном массиве рядом с деревней Телези в Русско-Высоцком поселении Ломоносовского района Ленинградской области.
Находка была отправлена на экспертизу. Исследование показало, что в пакетах хранилось около 300 граммов смеси, содержащей наркотик.
По факту незаконного производства, сбыта или пересылки наркотиков заведено уголовное дело.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, 24 декабря около 17:00 при выходе из парадной дома на Лесном проспекте в Санкт-Петербурге была задержана 31-летняя...
26.12.2022 1985