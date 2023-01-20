Рецидивист угнал темно-зеленый автомобиль в Волосовском районе

По информации ivbg.ru, 18 января около 23:55 в полицию Волосовского района сообщили, что по поселку Сельцо катается автомобиль ВАЗ-2110, водитель которого, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения.

Спустя полчаса в правоохранительные органы обратился 33-летний житель деревни Анташи. У него угнали темно-зеленый ВАЗ-2110, припаркованный возле частного дома в деревне Каськово. Ущерб автовладельца составил 50 тысяч рублей.

Около 02:20 угнанный ВАЗ был обнаружен на обочине дороги при въезде в поселке Сельцо. Автомобиль помещен на стоянку отдела полиции.

Угонщика задержали в 03:25 в поселке Сельцо. Им оказался 28-летний местный житель. Ранее мужчина был трижды судим за кражи. Заведено уголовное дело.