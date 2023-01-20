Школьница отравилась подожженной электронной сигаретой в Петербурге

По информации ivbg.ru, несовершеннолетняя пострадала в Санкт-Петербурге от электронной сигареты 19 января.
Около 11:00 в школе в Красногвардейском районе 11-летняя девочка подожгла аккумулятор от электронной сигареты, в результате чего отравилась парами.
Пострадавшую доставили в больницу в удовлетворительном состоянии. От госпитализации она отказалась. После оказания медицинской помощи девочку отпустили домой.
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16.05.2022 4880