Школьница отравилась подожженной электронной сигаретой в Петербурге

По информации ivbg.ru, несовершеннолетняя пострадала в Санкт-Петербурге от электронной сигареты 19 января.

Около 11:00 в школе в Красногвардейском районе 11-летняя девочка подожгла аккумулятор от электронной сигареты, в результате чего отравилась парами.

Пострадавшую доставили в больницу в удовлетворительном состоянии. От госпитализации она отказалась. После оказания медицинской помощи девочку отпустили домой.