Двух восьмиклассниц госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением в Петербурге

По информации ivbg.ru, 19 января в Санкт-Петербурге госпитализировали двух восьмиклассниц с отравлением.

Первую девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии из дома № 37 на Вознесенском проспекте. Врачи оказали ей помощь. Известно, что школьница состоит на учете в ПНД. Проводится проверка.

Похожая ситуация произошла в коммунальной квартире на 7-й Красноармейской улице: восьмикласснице стало плохо ближе к полуночи. Жильцы вызвали ей скорую помощь. Медики констатировали, что школьница отравилась дома лекарствами.