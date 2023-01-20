Сбер выпустил исследование о том, как российское сельское хозяйство влияет на климат, а климат — на сельское хозяйство

Отрасль сельского хозяйства и изменение климата взаимосвязаны: изменение климата угрожает сельскому хозяйству и продовольственной безопасности, а сельское хозяйство в свою очередь способствует изменению климата. Однако большинство российских сельхозпроизводителей отрицают собственное воздействие на изменение климата. Эти и другие выводы содержатся в новом исследовании банка «Мифы и реальность об изменении климата и сельском хозяйстве».

В России за 10 лет потеплело на 0,47 градуса Цельсия, а в мире — на 0,18 градуса. Подобные изменения расширяют площадь земель, пригодных для сельского хозяйства. Например, в России появился новый винодельческий регион — Нижняя Волга в Волгоградской области, где ещё 20 лет было слишком холодно для промышленного виноградарства. По прогнозам, к 2050 году в регионах с умеренным климатом производство сельхозпродукции вырастет (в России — на 0,9%). Однако в большинстве регионов страны климатические изменения неблагоприятны для сельского хозяйства, поскольку увеличивают частоту и продолжительность засух и избыточных осадков.

Чтобы минимизировать негативные последствия климатических изменений для экономики, стартовала разработка отраслевых и региональных планов адаптации. В 2022 году такие планы были утверждены для Республики Крым, Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Кемеровской, Курской и Пензенской областей. Разрабатываются отраслевые планы для агропрома и рыболовства.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка:

«Климатическая повестка содержит большие вызовы для мирового сообщества, для сельхозпроизводителей природно-климатические риски выходят на первое место: управлять ими крайне тяжело, а ущерб может оказаться неконтролируемым. Некоторые отечественные компании уже приступили к оценке подобных рисков, делают это и крупнейшие банки.

Так, Сбер помогает агропроизводителям оценивать своё воздействие на окружающую среду. В 2022 году велась доработка нового отраслевого инструмента оценки ESG-риска в кредитном процессе (ESG Handbook), который позволит лучше управлять специфичными отраслевыми рисками. Один из параметров отраслевого риска — это выбросы парниковых газов и изменение климата, а одна из фокусных макроотраслей — сельское хозяйство. Ведь по оценке экспертов, к 2030 году эмиссия от сельскохозяйственной отрасли составит 49% всех выбросов парниковых газов в мире».

Исследование размещено в открытом доступе.