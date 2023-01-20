SuperJob: россиянки стали чаще сталкиваться с харассментом со стороны коллег

Жительницы России стали чаще сталкиваться с харассментом на работе.
Россиянки с ослаблением пандемии COVID-19 стали чаще сталкиваться с харассментом со стороны коллег и начальства, отмечается в исследовании SuperJob. Его результаты есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно исследованию, 5% россиян сталкивались с сексуальными домогательствами со стороны начальства, а 7% — со стороны коллег.
8% женщин пострадали от харассмента со стороны руководства, а 11% — со стороны коллег.
С сексуальной агрессией со стороны менеджмента и коллег среди мужчин сталкивались 3% и 4% соответственно.
В исследование участвовали 1,6 тысячи человек.
Эксперты напомнили, что 2,5 года назад, когда была распространена удаленка на фоне пандемии, харассмента в трудовых коллективах было меньше. Тогда о неподобающем поведении коллег рассказывали 7% женщин.
В 2020 году формальные процедуры предотвращения и расследования случаев сексуального домогательства действовали в 7% компаний, а в настоящее время — в 4%.