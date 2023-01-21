В Ломоносовском районе откроется приемная губернатора Ленобласти

В понедельник, 23 января, в Ломоносовском районе начнет свою работу приемная губернатора Ленобласти.

Первый прием жителей проведет новый руководитель Али Хабибулаев.

Желающих будут принимать еженедельно по четвергам с 10:00 до 16:00 в городе Ломоносов по адресу улица Владимирская, 19\15, кабинет 30. Для приема необходимо предварительно записаться по телефону: 8(812)-423-08-25 (добавочный 129).