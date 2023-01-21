В Выборге стартует зимний мотопробег Baltic Rally

В субботу, 21 января, в Выборге Ленобласти стартует зимний мотопробег фестиваля Baltic Rally.

Его участники отправятся под Тобольск на 19-й Международный зимний мотослет и 11-й международный ледовый чемпионат мира по гонкам на унимото на льду Snow Dogs.

Маршрут охватит восемь городов. Помимо Выборга и Тобольска, в списке есть Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург и Тюмень. По дороге мотоциклисты посетят детские дома с подарками.

Напомним, Baltic Rally проходит в Выборге с 2021 года. Первый фестиваль собрал порядка 18 тысяч человек.