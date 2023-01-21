Жители Ленобласти могут сообщить о браконьерах на «горячую линию»

Комитет по животному миру Ленобласти запустил «горячую линию», на которую можно сообщить о браконьерстве в регионе.

Сообщать обо всех подозрительных случаях активности людей в лесу можно по телефону 8(812) 539-50-77 в любое время суток. Звонки в автоматическом режиме поступает дежурному инспектору.

Для более корректной работы охотнадзора необходимо назвать конкретное охотничье угодье или даже заповедник, где был замечен охотник. Также желательно снять нарушение на камеру, включая номера транспортного средства.

Также информацию можно передать по электронной почте [email protected], через соцсети vk.com/ohotnad.