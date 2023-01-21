Ночью в Ленобласти местами похолодает до минус 11 градусов

В воскресенье, 22 января, в Ленобласти ожидается переменная облачность.
Местами пройдет слабый снег. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью -3…-8°C, местами до -11°C, днем -1…-6°C. На дорогах гололедица.
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20.01.2023 84