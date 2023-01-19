Стали известны подробности смертельной аварии на Гостилицком шоссе

Ранее ivbg.ru сообщал, что вечером 18 января на Гостилицком шоссе произошло смертельное ДТП с участием нескольких автомобилей.
По уточненным данным, на 20-м километре шоссе автомобиль Skoda Rapid выехала на «встречку» и столкнулась с автопоездом Volvo под управлением 49-летнего жителя Выборга. Следовавший за ним 55-летний водитель на грузовике той же марки применил экстренное торможение, чтобы избежать столкновения. Однако машина ушла в неуправляемый занос.
Затем с легковушкой и большегрузами столкнулся микроавтобус Ford Transit, принадлежащий китайской химической инженерной и строительной корпорации.
В результате ДТП на месте погиб 56-летний водитель микроавтобуса, позже в больнице скончался его 47-летний пассажир – гражданин Китая. Еще троих иностранцев доставили в больницу. Помощь врачей также потребовалась 43-летней женщине-водителю Skoda.
По факту смертельного ДТП проводится проверка.