Стали известны подробности смертельной аварии на Гостилицком шоссе

Ранее ivbg.ru сообщал, что вечером 18 января на Гостилицком шоссе произошло смертельное ДТП с участием нескольких автомобилей.

По уточненным данным, на 20-м километре шоссе автомобиль Skoda Rapid выехала на «встречку» и столкнулась с автопоездом Volvo под управлением 49-летнего жителя Выборга. Следовавший за ним 55-летний водитель на грузовике той же марки применил экстренное торможение, чтобы избежать столкновения. Однако машина ушла в неуправляемый занос.

Затем с легковушкой и большегрузами столкнулся микроавтобус Ford Transit, принадлежащий китайской химической инженерной и строительной корпорации.

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В результате ДТП на месте погиб 56-летний водитель микроавтобуса, позже в больнице скончался его 47-летний пассажир – гражданин Китая. Еще троих иностранцев доставили в больницу. Помощь врачей также потребовалась 43-летней женщине-водителю Skoda.

По факту смертельного ДТП проводится проверка.