Дворцовый мост пoдсветят красным в честь Китайского Нового года

Дворцовый мост Петербурга будет подсвечен красными огнями в честь китайского Нового года.

Праздничное оформление будет включаться в темное время суток с 21 января до 5 февраля, рассказали в Смольном.

«Это дань уважения китaйскому народу, знак дружбы между нашими стрaнами и городами, напоминание об общих проектах сотрудничества во многих сферах и отраслях», – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.