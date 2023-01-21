Дворцовый мост пoдсветят красным в честь Китайского Нового года

Дворцовый мост Петербурга будет подсвечен красными огнями в честь китайского Нового года.
Праздничное оформление будет включаться в темное время суток с 21 января до 5 февраля, рассказали в Смольном.
«Это дань уважения китaйскому народу, знак дружбы между нашими стрaнами и городами, напоминание об общих проектах сотрудничества во многих сферах и отраслях», – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.
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20.01.2023 92