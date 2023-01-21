Зима вернулась в Петербург до середины следующей недели

Зима вновь вернулась в Петербург после аномального потепления.

Уже с самого утра субботы, 21 января, похолодало, температура воздуха опустилась до -4 градусов. Днем будет немного теплее, но не выше нуля. До середины следующей недели зима вернулась в Петербурга, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Вторая декада января 2023 года стала очень теплой и вошла в четверку экстремальных за все время наблюдения в Петербурге. Среднедекадная температура составила +0.9 градуса.