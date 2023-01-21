Фармзавод «Северная звезда» увеличит производство лекарств в Ленобласти

Производитель дженериков «Северная звезда» в Ленобласти планирует вложить 3 млрд рублей на строительство нового производственно-складского корпуса в Ломоносовском районе.

Специалисты уже приступили к проработке концептуального проекта. Сроки строительства пока неизвестны, поскольку работа над проектом не закончится до осени.

Площадь нового здания составит 16,3 тыс. «квадратов», там будут размещены складская и производственная зоны, где планируется производство таблеток и капсул. Проектная мощность составит 216 миллионов таблеток в год, а также 216 капсул и 756 таблеток в оболочке.