Фотограф прогулялся по туманным окраинам Ломоносовского района

Верхушки деревьев прятались за ним, как за покрывалом.

Ночью, 22 января, Ленобласть была затянута плотным туманом. Пройдясь по затянутым окраинам Ломоносовского района, фотограф сделал несколько снимков. Они были опубликованы в телеграм-канале Астро Фото Болото.

Отметим, что 22 января на территории Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Днем в регионе ожидается гололедица.