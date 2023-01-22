Фотограф прогулялся по туманным окраинам Ломоносовского района

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Верхушки деревьев прятались за ним, как за покрывалом.

Фотограф прогулялся по туманным окраинам Ломоносовского района Ломоносовский район, Ленобласть
Фотограф прогулялся по туманным окраинам Ломоносовского района Ломоносовский район, Ленобласть
Фотограф прогулялся по туманным окраинам Ломоносовского района Ломоносовский район, Ленобласть
Фотограф прогулялся по туманным окраинам Ломоносовского района Ломоносовский район, Ленобласть
Фотограф прогулялся по туманным окраинам Ломоносовского района Ломоносовский район, Ленобласть
Фотограф прогулялся по туманным окраинам Ломоносовского района Ломоносовский район, Ленобласть

Ночью, 22 января, Ленобласть была затянута плотным туманом. Пройдясь по затянутым окраинам Ломоносовского района, фотограф сделал несколько снимков. Они были опубликованы в телеграм-канале Астро Фото Болото.

Отметим, что 22 января на территории Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Днем в регионе ожидается гололедица.

Вам будет интересно
Зима вернулась в Петербург до середины следующей недели
Зима вновь вернулась в Петербург после аномального потепления. Уже с самого утра субботы, 21 января, похолодало, температура воздуха опустилась до -4...
21.01.2023 44
Автор