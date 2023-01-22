Депутат Вяткин предложил исключить из школьной программы «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына

Изменения внесут в этом году, сказал журналистам первый замглавы фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин.

В субботу делегация рабочей группы прибыла в Ростов-на-Дону. На встрече в вузе один из студентов поднял вопрос о наличии в школьной программе произведений Александра Солженицына, «который в своих произведениях занимается подменой фактов».

По словам Вяткина, анализ «Архипелага ГУЛАГ» показал, что многие факты были придуманы.

— Как минимум целый ряд произведений советских авторов – это «Молодая гвардия» Александра Фадеева, это произведения Юрия Бондарева, фронтовика, тот же «Горячий снег – должны вернуться в школьную программу», — сказал Вяткин журналистам.

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По его словам, те произведения, которые «не выдержали испытание временем», не соответствуют действительности должны быть из школьной программы исключены.