Россия и ЮАР могут возобновить прямое авиасообщение

ЮАР обсуждает запуск четырех прямых рейсов в неделю с российской авиакомпанией Nordwind.

Посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука заявил, что его страна обсуждает возможность запуска четырех прямых чартерных рейсов в неделю в Россию. По его словам, программа готовится совместно с одной из российских авиакомпаний.

Макетука отметил, что запуск рейсов, в том числе в Кейптаун, «потому что русским нравится этот город», планировался еще в конце февраля 2022 года с другим российским авиаперевозчиком — он впоследствии попал под санкции.

— Теперь мы ждем, пока российская сторона сообщит о готовности, — сказал посол.