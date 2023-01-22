Курс реабилитации в формате иппотерапии пройдут 70 семей из Ленобласти

На эти нужды Фонд президентских грантов выделит 15 млн рублей.

По информации пресс-службы областной администрации, в Ленобласти около 70 семей с детьми, у которых есть нарушения опорно-двигательного аппарата и заболевания нервной системы пройдут реабилитацию в формате иппотерапии в центре «СеРДЦе».

Дети с семьями будут жить рядом с конным клубом. Также дети будут сеансы с логопедом и психологом.

Такой курс реабилитации прошли уже 85 семей из Ленобласти.