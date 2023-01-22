Представители автомобильного завода «Москвич» объявили о начале поставок автомобилей в Петербург

Производство нового автомобиля идет в России с конца 2022 года, и скоро его продажи начнутся в регионах.
По информации компании «Москвич», поставки автомобилей «Москвич-3» в скором времени начнутся в десять городов, причем в Петербург автомобили могут привезти уже к концу января.
Издание «Невские Новости» узнали цены на новый автомобиль и они таковы: «Москвич-3» с механической трансмиссией обойдется в 1, 97 млн рублей, с бесступенчатой — 2 млн рублей. В обоих случаях характеристики мотора — бензин 1,5 литра, 150 л.с. 210 Hm.
Также заказчик может приобрести электромобиль «Москвич-3е», оборудованный электромотором 68 л.c и 340 Hm. Его стоимость 3,5 млн рублей.
По словам эксперта, хотя китайская автомобильная промышленность сейчас активно развивается, ее продукция не может похвастаться долгим сроком работы. При этом цена на «Москвич-3» превосходит некоторые аналогичные китайские модели, пишет издание.