Кассовые сборы фильма «Чебурашка» в России превысили 5 млрд рублей

Картина стала самой кассовой за всю историю отечественного проката, обойдя комедию Клима Шипенко «Холоп» и первого «Аватара» Джеймса Кэмерона.

Впервые кассовые сборы российского фильма в нашей стране преодолели рубеж в 4 млрд рублей, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

«Чебурашка» режиссёра Дмитрия Дьяченко вышел на экраны 1 января. Семейная комедия рассказывает о новых приключениях Чебурашки в приморском городе, куда он попадает из далёкой апельсиновой страны.