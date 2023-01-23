На стройплощадке в Малом Карлино погиб рабочий

В Ломоносовском районе Ленобласти на стройплощадке с высоты 13 метров упал иностранец-рабочий.

Трагедия произошла на территории филиала ЗАО «Предпортовый» в деревне Малое Карлино. По предварительным данным, мужчина выполнял кровельные работы на стройке завода по изготовлению скотча и сорвался с высоты. Погибшим оказался 44-летний гражданин Узбекистана.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.