На стройплощадке в Малом Карлино погиб рабочий

В Ломоносовском районе Ленобласти на стройплощадке с высоты 13 метров упал иностранец-рабочий.
Трагедия произошла на территории филиала ЗАО «Предпортовый» в деревне Малое Карлино. По предварительным данным, мужчина выполнял кровельные работы на стройке завода по изготовлению скотча и сорвался с высоты. Погибшим оказался 44-летний гражданин Узбекистана.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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21.01.2023 278