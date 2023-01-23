Девушки-подростки избили учительницу начальных классов на остановке в Кировске

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В полицию Ленобласти обратилась учительница начальных классов из Кировска.

Она заявила, что на автостанции две неизвестные девушки 17-18 лет в состоянии алкогольного опьянения подошли к ней и затеяли драку – они хватали за волосы, били по лицу и голове, а также наносили удары ногой в живот. Что стало причиной конфликта — не раскрывается.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Вам будет интересно
Девушки-подростки избили учительницу начальных классов на остановке в Кировске Ленобласть, Кировск, избили
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве мужчины, чье тело нашли расчлененным в бане
Полиция Ленобласти задержала 55-летнего жителя Всеволожска по подозрению в убийстве и расчленении тела, обнаруженного в частной бане. По данным МВД, мужчина...
23.01.2023 18
Автор