Девушки-подростки избили учительницу начальных классов на остановке в Кировске

В полицию Ленобласти обратилась учительница начальных классов из Кировска.
Она заявила, что на автостанции две неизвестные девушки 17-18 лет в состоянии алкогольного опьянения подошли к ней и затеяли драку – они хватали за волосы, били по лицу и голове, а также наносили удары ногой в живот. Что стало причиной конфликта — не раскрывается.
Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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