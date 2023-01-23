Девушки-подростки избили учительницу начальных классов на остановке в Кировске

В полицию Ленобласти обратилась учительница начальных классов из Кировска.

Она заявила, что на автостанции две неизвестные девушки 17-18 лет в состоянии алкогольного опьянения подошли к ней и затеяли драку – они хватали за волосы, били по лицу и голове, а также наносили удары ногой в живот. Что стало причиной конфликта — не раскрывается.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.