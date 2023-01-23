В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве мужчины, чье тело нашли расчлененным в бане

Автор: Гузель Галимова
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Полиция Ленобласти задержала 55-летнего жителя Всеволожска по подозрению в убийстве и расчленении тела, обнаруженного в частной бане.

По данным МВД, мужчина расчленил своего 38-летнего знакомого и спрятал его части тела в четырех пакетах в бане у дома на проспекте Некрасова во Всеволожске, а затем накрыл их ковром. Подозреваемого задержали в одном из домов в деревне Кальтино. Мужчина был в гостях в состоянии алкогольного опьянения.

2023-01-23 08.05.12
Фото: Мэш на Мойке

По словам задержанного, все произошло два месяца назад. Они выпивали у общей знакомой, и именно она нанесла смертельные удары ножом во время ссоры, а потом и расчленила тело погибшего. Он лишь согласился помочь подруге с сокрытием преступления, пишет паблик «Мэш на Мойке«.

СК возбудил уголовное дело. Прокуратура Ленобласти поставила ход расследования на контроль.

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В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве мужчины, чье тело нашли расчлененным в бане убийство, расчленение, Ленобласть, всеволожск
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