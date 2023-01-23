Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова опровергла слухи о том, что «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына и другие произведения могут исчезнуть из школьной программы.
Она уточнила, что подобный вопрос не выносился на обсуждение ни в «Единой России», ни в Госдуме, также он не обсуждался в профильном думском комитете и с профессиональным сообществом. Как раз-таки такие предметы, как литература и история, получили «особую степень защищенности». Именно поэтому вопрос об исключении этого произведения «не стоял и не стоит» на повестке дня.
Казакова добавила, что вопрос изменений школьной программы по литературе сложный и деликатный, и на основании частного мнения такие решения не принимаются.
Ранее первый зампредседателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин заявил, что из школьный программы по литературе будут исключены произведения, которые «не выдержали испытания временем». Среди таких произведений, по его мнению, «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына.