В школьную программу по литературе внесут изменения в этом году

Первый замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Вяткин анонсировал изменения в школьной программе по литературе в 2023 году.

Депутат отметил, что в школьную программу должны вернуть ряд патриотических произведений советских авторов. Например, «Молодую гвардию» Александра Фадеева и «Горячий снег» Юрия Бондарева.

При этом те произведения, которые «не выдержали испытания временем», будут из школьной программы исключены. Он уточнил, что произведение Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» могут перестать изучать в школе, так как анализ показал, что многие факты, описанные в этой книге, были выдуманы.

Вяткин подчеркнул, что решение будет приниматься вместе со специалистами в области педагогики и культуры.