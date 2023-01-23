Правительство России направит 130 млрд на обновление ЖКХ

Российское правительство выделит регионам 130 млрд рублей до конца 2024 года на обновление и создание новой инфраструктуры ЖКХ.
Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
«Направим в текущем году 30 млрд рублей, а в следующем — еще 100 млрд на замену и строительство новых водопроводных, тепловых и канализационных сетей, также котельных и других объектов теплоснабжения», — цитирует АБН слова Мишустиан.
Премьер добавил, что обязательным условием будет софинансирование из бюджета региона.
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20.01.2023 131