АТОР: путевки в Египет в конце января перелагаются со скидками до 45 процентов

Российские туроператоры объявили о продаже путевок в Египет после Нового года со скидками до 45 процентов, сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туроператор Coral Travel заявляет о снижении цен в отелях популярной пляжной страны.

— На январь отели дают скидки, чтобы привлечь туристов, а февраль уже больше продается по стандартным ценам, — заявили представители компании.

Отмечается, что уже с февраля возможен рост стоимости отдыха на курортах страны. Из-за начала высокого сезона с конца февраля-начала марта, ожидается повышенный интерес и закономерный рост цен. Самые выгодные варианты отдыха предлагает туроператор Coral Travel: недельный тур в Египет на двоих в конце января стоит от 59 тысяч рублей. В сумму включен перелет, проживание и питание в отеле категории 3 звезды по системе «все включено».

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Anex Tour также предлагает бюджетный отдых — отдых в течение 7 дней в конце января на двоих в четырехзвездочном отеле с питанием по системе «все включено» стоит от 76 тысяч рублей. За аналогичные условия, но с заездом в начале февраля, придется заплатить от 112 тысяч рублей