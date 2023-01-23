Пассажирам верхних полок поездов официально разрешили пользоваться столиком для еды

Пассажиры нижних полок в вагоне должны будут предоставить место людям с верхних полок для приема пищи.

При этом проезд будет осуществляться для пассажиров на своих местах. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК, входит в РЖД). Новые правила пассажирских перевозок вступят в силу с 1 сентября 2023 года, передает ТАСС.

— Для пассажиров ничего не изменилось. Проезд в поезде по-прежнему будет осуществляться на том месте, которое оплачено пассажиром и указано в его билете. Доступ к столику и другим сервисам в пути следования будет обеспечен для пассажиров вагона в равной степени, – отметили в ФПК.

Согласно одному из пунктов новых правил, по требованию проводника вагона поездов дальнего следования пассажир с нижней полки обязан предоставить место у столика пассажиру с верхней полки для приема пищи. Время для приема пищи составляет в утренние часы с 07.00 мск до 10.00 мск и в вечерние часы с 19.00 мск до 21.00 мск не более 30 минут, в обеденное время – с 12.00 мск до 15.00 мск не более часа.

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Такое нововведение позволит проводникам и начальникам поезда урегулировать споры между пассажирами на правовой основе.