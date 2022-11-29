Учитель из Киришей стала победителем всероссийского конкурса педагогического мастерства

Мария Биль из Киришской школы №6 Педагог успешно прошла два конкурсных этапа конкурса «История в школе: традиции и новации».

Педагог успешно прошла два конкурсных этапа: написала эссе на тему «История – это дорога, ведущая из прошлого в будущее» и подготовила 45-минутный видеоурок.

В 2022 году конкурс объединил 900 преподавателей истории из всех регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья, только 24 из них стали победителями.

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Стоит отметить, что в регионе работает порядка 24 тысячи педагогов, из них 25% — это молодые учителя до 35 лет. В ноябре 2022 года «Земский учитель» добавил ленинградским школам педагогов, а педагогам по миллиону рублей. Программа «Земский учитель» реализуется в Ленинградской области с 2020 года. Победители программы получают служебное жилье и единовременную выплату 1 млн рублей. За три года в ленинградские школы трудоустроено 9 педагогов: четыре педагога из Алтайского края, Брянской, Челябинской и Иркутской областей в 2021 году, трое педагогов переехали в регион в 2020 году.