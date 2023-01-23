Народные артисты будут получать ежемесячные выплаты

Городские власти решили поддержать удостоенных почетных званий петербуржцев.

В Петербурге установили новые выплаты народным артистам, художникам, учителям и архитекторам — сообщает «Мойка78». Такое решение было озвучено в администрации города.

Размер выплат для жителей культурной столицы с почетным званием в 2023 году составит 30 тысяч рублей. Для получения выплаты нужно будет подать заявление. Рассчитывать на деньги могут только те, кто прожил в Петербурге не менее 10 лет.

Ранее стало известно, что в России намерены создать список артистов, которых лишат финансирования из бюджета.