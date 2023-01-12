В России намерены создать список артистов, которых лишат финансирования из бюджета

С инициативой учредить «черный список» деятелей культуры выступила депутат Госдумы.

Как считает депутат Госдумы «Единой России» Екатерина Стенякина, опальных артистов нельзя допускать до крупных проектов, финансируемых государством.

До этого с такой же инициативой выступила Елена Ямпольская.

Должен появиться публичный стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках, на федеральных каналах и участвовать в проектах, финансируемых государством», — сказала Стенякина. По ее словам, такая мера будет справедливой. «Люди должны знать тех, кто предал страну. Это не цензура, а логичная реакция на отвратительное, на мой взгляд, поведение, — цитирует парламентария РИА Новости.