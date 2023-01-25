Биосенсорный психолог и экстрасенс упал с 4 этажа и погиб, убегая от полиции в Ломоносовском районе

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 24 января около 07:00 полицейские пришли в дом на улице Новой в деревне Мухоловка Ломоносовского района. Увидев их, 62-летний хозяин отреагировал неадекватно, забрался на крышу, прыгнул с высоты четвертого этажа и скончался в больнице от полученных травм.

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Фото: telegram-канал Mash на Мойке

Визит полицейских связан с насильственными действиями сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Уголовное дело заведено 24 января.

По версии следствия, летом 2022 года ныне умерший показывал 11-летней девочке порнографию, разговаривал на взрослые темы и залезал руками под одежду. Дома у подозреваемого обнаружены фотографии с обнаженными взрослыми в присутствии несовершеннолетних.

Известно, что ныне погибший позиционировал себя основателем и главным специалистом Института биосенсорной психологии, экспертом по саморазвитию, медитации, телекинезу и духовным практикам.

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