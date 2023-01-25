В Госдуме предложили ограничить продажи этанола для борьбы с суррогатным алкоголем

Документ подготовила группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

Среди авторов проекта — вице-председатель нижней палаты парламента Александр Жуков, глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов и другие.

Документ обязывает производителей лекарственного препарата для медицинского применения с международным непатентованным наименованием «этанол» наносить маркировку на первичную упаковку, независимо от наличия потребительской. Для этого вносятся поправки в законы об обороте лекарственных средств и лицензировании.

Сейчас производителям достаточно маркировать вторичную упаковку, пишет РБК.

В пояснительной записке к документу говорится, что производство этанола, согласно экспертным оценкам, по итогам 2022 года должно превысить 7 млн декалитров, что почти в два раза больше потребности фармпромышленности (4 млн декалитров, по данным Росалкогольрегулирования). Законодатели считают, что это говорит о существовании каналов нелегального сбыта этанола.