На Васильевском острове ограничат движение из-за съемок фильма «Цербер»

В ближайшие дни на Васильевском острове в Петербурге будут снимать фильм «Цербер». Автомобилистов ждут ограничения.

Так, с 08:00 27 января до 05:00 30 января для автомобилей закроют движение по Тифлисской улице и Тифлисскому переулку, а также по Биржевому проезду от дома 2 до Менделеевской линии. Также с полуночи до 8 утра 27 января на упомянутых улицах нельзя будет парковаться.

Более подробную схему ограничений можно увидеть по ссылке.