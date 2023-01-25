Госдума приняла закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде

Автор: Гузель Галимова
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Госдума в итоговом, третьем чтении приняла законопроект, который позволяет депутатам и сенаторам публиковать декларации о доходах, расходах и имуществе без персональных данных.

Планируется, что документ вступит в силу с 1 марта.

Теперь в интернете не будут публиковаться персональные данные депутатов и сенаторов в информации по доходам и расходам, только обобщенные сведения.

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17.01.2023 169
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