Госдума приняла закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде

Госдума в итоговом, третьем чтении приняла законопроект, который позволяет депутатам и сенаторам публиковать декларации о доходах, расходах и имуществе без персональных данных.
Планируется, что документ вступит в силу с 1 марта.
Теперь в интернете не будут публиковаться персональные данные депутатов и сенаторов в информации по доходам и расходам, только обобщенные сведения.
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