Нотариусы помогут защитить подростков от травли в сети

Стало известно, что случаи кибербуллинга можно зафиксировать и наказать обидчиков.

Петербуржцам рассказали, как быть в ситуации, когда в отношении ребенка происходит кибербуллинг или травля в сети — сообщает «Мойка78». Оказалось, что в этом вопросе может помочь нотариальная практика.

В ситуации, когда подросток подвергается оскорблениям или травле в социальных сетях, родителям можно и нужно зафиксировать подобное действие в виде протокола, который поможет составить нотариус.

Подобная практика называется «обеспечение доказательств». И даже если злоумышленник удалит оскорбительные сообщения или пост, их существование уже будет задокументировано.

Ранее стало известно, что в мобилизационных пунктах Петербурга и Ленобласти начали работу нотариусы.