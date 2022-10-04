В мобилизационных пунктах Петербурга и Ленобласти начали работу нотариусы

В мобилизационных пунктах Петербурга и Ленинградской области начали работу нотариусы.

Специалисты помогут резервистам разобраться с документами перед отправкой на службу. Как написал в своем tg-канале председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский, с просьбой организовать выездные приемы к нему обратились сами бойцы, которые нуждаются в квалифицированной поддержке.

Специалисты нотариальных палат Петербурга и Ленобласти собрали наиболее актуальные вопросы и будут содействовать в оформлении бумаг. При этом плату за пошлины с мобилизованных брать не будут.