Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

На Купянском направлении нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, пресечены действия семи диверсионно-разведывательных групп ВСУ. За сутки уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три бронетранспортера, автомобиль и две самоходные гаубицы производства ФРГ «Panzerhaubitze 2000».

На Красно-Лиманском направлении уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также четыре самоходные гаубицы: «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, «Krab» производства Польши, а также «Мста-С» и «Гвоздика».

На Донецком направлении общие потери противника за сутки составили до 60-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, два пикапа и гаубица «Мста-Б».

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На Запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. За сутки уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, автомобиль и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении пресечена попытка противника переправиться для высадки диверсионно-разведывательных групп на левый берег Днепра. Поражены резервы противника на правом берегу Днепра до ротной тактической группы. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три лодки и две боевые машины пехоты.

За сутки нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах.

Сбиты самолет Су-27, вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата, перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».